Pensioni 2023 | su sito Inps al via domande quota 103 | i requisiti

(Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) –103, disponibile suldell’la domanda per la pensione anticipata flessibile, prevista in via sperimentale dalla legge di bilancioper i lavoratori che entro il 31 dicembre di quest’anno maturano un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni. La pensione si può ottenere trascorsi tre mesi dalla maturazione deie, comunque, non prima del primo aprile. I soli lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e almeno il primo agosto. Durante il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della pensione anticipata flessibile e la data di conseguimento del requianagrafico per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Parigi sommersa dai rifiuti, è caos per lo sciopero dei netturbini contro riforma pensioni - Agenzia_Ansa : In Francia è scattata questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali, la sesta giornata di mobilitazione c… - fattoquotidiano : La Francia si ferma oggi contro la riforma delle pensioni. È il “martedì nero” - wam_the : Riforma pensioni, aumenti e anticipi: ultime novità e dubbi - NonnaMaria15 : RT @ErmannoKilgore: #15marzo Va bene iussoli, fascismo, Sanremo, commissioni sul COVID, dichiarazioni fuori luogo e alte priorità assolute,… -

... anche del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati e prevede almeno 41 anni di contributi e 62 anni di età da maturare entro il 31 dicembre. Quota 103, l'importo mensile. L'importo massimo ...L'importo massimo mensile della pensione anticipata flessibile in pagamento non potra' superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (per ill'importo e' pari a 2818,65 ...Per ill'importo p pari a 2818,65 euro ). Tale limite non trova più applicazione al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia. Che per il biennio/2024 è ...

Lo rende noto lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale ricordando che la pensione si può ottenere trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° aprile 2023 ...La decorrenza della pensione non è immediata, ma vengono applicate tre finestre mobili pari a tre mesi per i dipendenti del privato e sei mesi per i lavoratori pubblici: chi ha già maturato i ...