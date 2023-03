Pensione a 64 anni e con 43 di contributi: ormai tutto deciso dal Governo | Pro e contro (Di mercoledì 15 marzo 2023) Confermata la Pensione a 64 anni, ma con 43 anni di contributi. Ecco le misure che dobbiamo guardare per la nostra Pensione. Mentre in Italia si va ancora a battere la testa contro le misure di pensionamento anticipato, altrove in Europa andare in Pensione a 64 anni è la norma. Studiando la situazione all’estero possiamo prendere spunto per capire come mettere un punto alla nostra situazione in ambito di pensioni. Pensione a 64 anni con 43 anni di contributi – ilovetrading.itIn Italia il problema del pensionamento è grave, complesso, e ampiamente dibattuto. Il problema di un paese sempre più vecchio, dove c’è sempre meno lavoro e meno turn over di lavoratori e ricambio generazionale, ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 15 marzo 2023) Confermata laa 64, ma con 43di. Ecco le misure che dobbiamo guardare per la nostra. Mentre in Italia si va ancora a battere la testale misure di pensionamento anticipato, altrove in Europa andare ina 64è la norma. Studiando la situazione all’estero possiamo prendere spunto per capire come mettere un punto alla nostra situazione in ambito di pensioni.a 64con 43di– ilovetrading.itIn Italia il problema del pensionamento è grave, complesso, e ampiamente dibattuto. Il problema di un paese sempre più vecchio, dove c’è sempre meno lavoro e meno turn over di lavoratori e ricambio generazionale, ...

