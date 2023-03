Pediatri, 'bene Oms su snack malsani, dieta bimbi peggiorata con Covid' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos Salute) - "Ben vengano le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità" per un giro di vite su snack e bibite malsane, "ben venga tutto ciò che viene fatto per migliorare l'attenzione sulla sana alimentazione e sui corretti stili di vita a tutela della salute anche futura dei bambini". Così all'Adnkronos Salute Rino Agostiniani, consigliere nazionale della Società italiana di Pediatria (Sip), in merito alle nuove linee guida dell'Oms per proteggere i bambini dal marketing che promuove cibi e bevande analcoliche non salutare. Purtroppo, sottolinea Agostiniani, "durante la pandemia in molti casi è peggiorata la qualità dell'alimentazione, con una maggiore assunzione di bevande zuccherate, di snack ad elevata densità energetica, di alimenti ricchi di grassi e zuccheri; è diminuita ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos Salute) - "Ben vengano le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità" per un giro di vite sue bibite malsane, "ben venga tutto ciò che viene fatto per migliorare l'attenzione sulla sana alimentazione e sui corretti stili di vita a tutela della salute anche futura dei bambini". Così all'Adnkronos Salute Rino Agostiniani, consigliere nazionale della Società italiana dia (Sip), in merito alle nuove linee guida dell'Oms per proteggere i bambini dal marketing che promuove cibi e bevande analcoliche non salutare. Purtroppo, sottolinea Agostiniani, "durante la pandemia in molti casi èla qualità dell'alimentazione, con una maggiore assunzione di bevande zuccherate, diad elevata densità energetica, di alimenti ricchi di grassi e zuccheri; è diminuita ...

