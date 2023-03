Pechino Express, Dario e Caterina Vergassola: «Abbiamo incorniciato la prima mappa» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Cosa potrà mai succedere mettendo insieme due ipocondriaci fino al midollo in un viaggio avventuroso come quello di Pechino Express? A vivere quest’esperienza, con un buona dose di ansia, è stata la coppia formata da Dario Vergassola e dalla figlia Caterina, partita lungo la via delle Indie con un bagaglio di paure piuttosto ingombrante. Le loro imprese sono in onda ogni giovedì, in prima serata su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Padre e figlia ci hanno confidato qualche pensiero a poche ore dallo start sul piccolo schermo. “La prima, la seconda, la terza ma pure la quarta e la quinta reazione sono state no!”, racconta la coppia con ironia. “Poi hanno parlato di un assegno in anticipo, e allora l’idea ci è ... Leggi su funweek (Di mercoledì 15 marzo 2023) Cosa potrà mai succedere mettendo insieme due ipocondriaci fino al midollo in un viaggio avventuroso come quello di? A vivere quest’esperienza, con un buona dose di ansia, è stata la coppia formata dae dalla figlia, partita lungo la via delle Indie con un bagaglio di paure piuttosto ingombrante. Le loro imprese sono in onda ogni giovedì, inserata su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Padre e figlia ci hanno confidato qualche pensiero a poche ore dallo start sul piccolo schermo. “La, la seconda, la terza ma pure la quarta e la quinta reazione sono state no!”, racconta la coppia con ironia. “Poi hanno parlato di un assegno in anticipo, e allora l’idea ci è ...

