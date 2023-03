Pechino Express 2023, cosa accadrà nella seconda puntata: prove, spoiler e dettagli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Zaino in spalla e stringhe ben allacciate: l’avventuroso viaggio di Pechino Express – La via delle Indie giovedì 16 marzo. A partire dalle 21:15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, andrà infatti in onda la seconda tappa nel cuore dell’India. Ecco dunque cosa aspettarsi. Lo scorso giovedì 9 marzo ha fatto il suo debutto su Sky la decima edizione di Pechino Express. La prima puntata, che ha visto agli ultimi due posti le coppie de Gli ipocondriaci, ovvero Dario e Caterina Vergassola, e de Le attiviste, Giorgia Soleri e Federica “Federippi” Fabrizio, non si è rivelata eliminatoria. Per questo, tutti i giocatori sono rimasti in gara. Ora, una nuova puntata si appresta ad intrattenere i telespettatori del programma: ecco cosa ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 marzo 2023) Zaino in spalla e stringhe ben allacciate: l’avventuroso viaggio di– La via delle Indie giovedì 16 marzo. A partire dalle 21:15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, andrà infatti in onda latappa nel cuore dell’India. Ecco dunqueaspettarsi. Lo scorso giovedì 9 marzo ha fatto il suo debutto su Sky la decima edizione di. La prima, che ha visto agli ultimi due posti le coppie de Gli ipocondriaci, ovvero Dario e Caterina Vergassola, e de Le attiviste, Giorgia Soleri e Federica “Federippi” Fabrizio, non si è rivelata eliminatoria. Per questo, tutti i giocatori sono rimasti in gara. Ora, una nuovasi appresta ad intrattenere i telespettatori del programma: ecco...

