Pechino Express 2023 | anticipazioni seconda puntata | coppie in gara | percorso | tappe ed eliminati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 marzo 2023) . Si è conclusa la primadi- La via delle Indie. Qui, le novein gioco si sono dovute sfidare per le strade di Mumbai, con la prima sfida che è andata svolgendosi nel piazzale accanto al Gateway of India.che è proseguita nel piccolo centro Wai e conclusasi al traguardo finale della stessa sfida, ovvero il tempio di Shiva e Satara., la prima tappa a Mumbai A vincere la primaè stata la coppia delle Mediterranee, ovvero il tandem formato dalle modelle Carolina Stramare e Barbara Perzia. Hanno seguito in ordine di arrivo gli Avvocati, i Novelli Sposi, i Siculi, gli Istruiti e gli Italoamericani, con Madre e Figlio che erano immuni. Ultimi, e quindi a ...