Pd, il circolo di Santa Paolina: elezione di Elly seme per il nuovo partito

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Segretario del circolo Pd di Santa Paolina, Felice Egidio, plaude all'elezione ufficiale di Elly Schlein come Segretaria nazionale dei dem e la proposta del nome di Stefano Bonaccini come Presidente. "La comunità delle democratiche e dei democratici ha piantato un seme per costruire un forte partito- commenta il referente del locale circolo- Ovunque in Italia, per tutti i segretari di circolo menzionati nei ringraziamenti del discorso della nuova segretaria del partito, si lavora per un partito umile e utile. Come circolo Lotti-Anselmi dobbiamo accogliere come un imperativo i suggerimenti della segreteria nazionale perché solo se ci si impegna in ogni ..."

