Pd e sinistra in piazza contro la legge che vieta di riconoscere i figli dei gay nati con l’utero in affitto (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ieri era arrivato il no del prefetto al sindaco Sala sul riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie gay e lesbiche, oggi Pd e sinistra annunciano la mobilitazione di piazza contro… la legge, che è quella a cui fa riferimento il prefetto Saccone, che ha operato su impulso del ministero dell’Interno. L’interruzione del riconoscimento, relativa ai nuovi atti di nascita, recepisce la sentenza n. 38162 della Corte di Cassazione a Sezione Unite del dicembre scorso. In quell’occasione, i giudici avevano stabilito che i bambini nati all’estero con la maternità surrogata «dovessero essere riconosciuti in Italia come figli di entrambi i genitori con l’adozione in casi particolari, che richiede l’approvazione di un giudice, e non con la trascrizione all’anagrafe». Il no ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ieri era arrivato il no del prefetto al sindaco Sala sul riconoscimento alla nascita deidelle coppie gay e lesbiche, oggi Pd eannunciano la mobilitazione di… la, che è quella a cui fa riferimento il prefetto Saccone, che ha operato su impulso del ministero dell’Interno. L’interruzione del riconoscimento, relativa ai nuovi atti di nascita, recepisce la sentenza n. 38162 della Corte di Cassazione a Sezione Unite del dicembre scorso. In quell’occasione, i giudici avevano stabilito che i bambiniall’estero con la maternità surrogata «dovessero essere riconosciuti in Italia comedi entrambi i genitori con l’adozione in casi particolari, che richiede l’approvazione di un giudice, e non con la trascrizione all’anagrafe». Il no ...

