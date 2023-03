Pd | Boccia | ' i cacicchi sono quelli sui territori | ma interverremo duramente'

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar (Adnkronos) - I '"coloro che pensavano di esseri proprietari sui. Le correnti non c'entrano nulla, posessere condivise o meno ma svolgevano una funzione culturale". Lo ha detto Francescoa 'Agorà', su Raitre. "Itutti coloro che con il tesseramento vecchia maniera, ora è finalmente on line, hanno fatto tutte le cose che abbiamo combattuto a Caserta e in altre province e su cui", ha spiegato il senatore del Pd.

Oltre alla frase suila segretaria, domenica scorsa, all'Assemblea nazionale, ne aveva ... Il Pd lì era stato già commissariato da Letta che aveva affidato quel compito a. Poi, a ...E in effetti la condanna die capi - bastone (espressione quest'ultima mutuata dalle ... la sempre miracolata ma non miracolosa Laura Boldrini e soprattutto Francesco, una specie di '...... Paola Romano (assessore di Decaro), Michele Mazzarano (consigliere regionale), Francescoe ... Ma non chiamatelo il partito dei

Boccia: “Estirpare i cacicchi Al Sud ci sono casi patologici” Agenzia Nova

Vi prego di non soffermarvi sul testo della parola romanesca «paraculo». In essa non c'è nulla di sessuale o di anatomico, in quanto si attaglia a una persona furba, furbissima, dotata altresì di inte ...Nel mirino innanzitutto il caso di Caserta, che non ha l’anagrafe degli iscritti. Per questa ragione è difficile, anche tecnicamente, che il possibile futuro commissariamento della federazione provinc ...