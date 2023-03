Pazza idea di Maldini in Serie A: colpo in attacco da 40 milioni (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino il profilo di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli di Luciano Spalletti: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Milan di Paoloavrebbe messo nel mirino il profilo di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli di Luciano Spalletti: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GCFJIMl : buonasera io esco pazza per questo jimin solo voi non avete idea di quello che c’è nella mia testa il mio cervello… - yeostvr : @jwycoeur ho rivisto la clip su tiktok e ora che è uscita rover mi è venuta in mente questa pazza idea - MarthaM86487222 : Patty Pravo Pazza idea - NestiMarta : @InvisibleWomann Si parlavo di idee sui personaggi ?? la rapidità è quella che mi innervosisce di più, un giorno un… - EuropaCalcio : #RealMadrid , pazza idea Alexander #Arnold del #LiverpoolFC -