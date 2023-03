Pattinaggio artistico | Mondiali 2023 | Grassl e Rizzo puntano in alto con motivazioni diverse

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Due, un obiettivo in comune: Piazzarsi in, molto in. Scaldano i motori Matteoe Daniel, gemme della Nazionale italiana diche disputeranno la prossima settimana i Campionatidi, in scena alla Super Arena di Saitama (Giappone) dal 20 al 26 gennaio. I pattinatori infatti si presenteranno all’appuntamento più importante della stagione dopo due percorsi molto diversi. Daniel infatti – rallentato da dei mesi molto travagliati caratterizzati dall’iniziale spostamento negli Stati Uniti, il ritorno ad Egna e l’avventura in Russia – dopo aver vinto l’MK John Wilson Trophy ed aver staccato il ...