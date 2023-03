"Patrimoniale!": De Benedetti, una rivoluzione (tutta da ridere) dal suo yacht (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo aver seminato, con le sue scorribande da Attila, rovine per l'Italia, senza rimetterci neppure una lira, un penny, un copeco, un mezzo franco svizzero, eccetera, anzi portandosi via un bottino da Lanzichenecco, l'Ingegner Carlo De Benedetti ha pensato bene di rivolgersi agli italiani spiegando loro perché stanno da schifo e lui invece no; e quanto potrebbero vivere felici se imparassero da un suo bel manualetto. Si intitola Radicalità. Il cambiamento che serve all'Italia (Solferino, pagine 144, euro 14,00). Ha girato tutte le trasmissioni e i talk show. I conduttori sventolavano il suo volume salvifico, come in Cina quello rosso di Mao e in Libia quello verde di Gheddafi. A noi tocca la parata del libretto con la spirale ipnotica blu su fondo bianco. Ammetto: ci sono cascato come un gonzo. I lettori, invece, no e pare che finora abbia venduto solo circa 2mila ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo aver seminato, con le sue scorribande da Attila, rovine per l'Italia, senza rimetterci neppure una lira, un penny, un copeco, un mezzo franco svizzero, eccetera, anzi portandosi via un bottino da Lanzichenecco, l'Ingegner Carlo Deha pensato bene di rivolgersi agli italiani spiegando loro perché stanno da schifo e lui invece no; e quanto potrebbero vivere felici se imparassero da un suo bel manualetto. Si intitola Radicalità. Il cambiamento che serve all'Italia (Solferino, pagine 144, euro 14,00). Ha girato tutte le trasmissioni e i talk show. I conduttori sventolavano il suo volume salvifico, come in Cina quello rosso di Mao e in Libia quello verde di Gheddafi. A noi tocca la parata del libretto con la spirale ipnotica blu su fondo bianco. Ammetto: ci sono cascato come un gonzo. I lettori, invece, no e pare che finora abbia venduto solo circa 2mila ...

