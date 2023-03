Pasta scaduta e condizioni igieniche carenti | sanzionate tre mense bergamasche

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Una mensa su tre in Italia è irregolare. È il bilancio di una vasta operazione dei Nas in vari istituti scolastici, anche della nostra provincia. Dai controlli effettuati in Bergamasca sono stati riscontrati illeciti in tre strutture sulle sedici ispezionate. In un istituto paritario cittadino (del quale non è stato diffuso il nome) i militari hanno scovato sugli scaffali della mensae farine, con termine di conservazione oltrepassato da un anno. In altre duedi altrettanti di un plesso scolastico e di un centro culturale, entrambe in provincia, sono state riscontrate. Come spiegano i Nas di Brescia, competenti anche sul nostro territorio, visto che non è emerso che i prodotti scaduti siano stati cucinati, alla scuola attenzionata, così ...