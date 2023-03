Parte da Noi Avellino per Elly Schlein, lunedì il primo appuntamento con Toni Ricciardi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutolunedì 20 marzo primo appuntamento per il comitato Parte da Noi Avellino per Elly Schlein. Alle 17:30 al circolo della stampa di Avellino si discuterà del tema dell’emigrazione, con un focus sullo spopolamento giovanile in Irpinia e sull’emergenza migratoria che sta attraversando il nostro Paese; emergenza a cui il Governo non ha saputo fornire risposte adeguate ma, nei cui confronti ha dimostrato, anzi, disprezzo e mancanza di umanità. All’assemblea organizzata dai rappresentanti del circolo Aldo Moro, Lello De Stefano e AnTonio Gengaro, Parteciperà la rappresentante in Assemblea Nazionale del Partito Democratico Sara Iannaccone, il direttore della Caritas Diocesana Carlo Mele e il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto20 marzoper il comitatoda Noiper. Alle 17:30 al circolo della stampa disi discuterà del tema dell’emigrazione, con un focus sullo spopolamento giovanile in Irpinia e sull’emergenza migratoria che sta attraversando il nostro Paese; emergenza a cui il Governo non ha saputo fornire risposte adeguate ma, nei cui confronti ha dimostrato, anzi, disprezzo e mancanza di umanità. All’assemblea organizzata dai rappresentanti del circolo Aldo Moro, Lello De Stefano e Ano Gengaro,ciperà la rappresentante in Assemblea Nazionale del Partito Democratico Sara Iannaccone, il direttore della Caritas Diocesana Carlo Mele e il ...

