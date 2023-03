Parole inappropriate | anche Enid Blyton colpita dal politicamente corretto

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo Dahl,la popolare scrittrice inglese è vittima della follia woke. I suoi libri hanno già subito varie modifiche nel linguaggio per adattarli al pubblico "moderno"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pilipo83 : RT @ELENAGORINI2: I fatti sono fatti Spesso parlano da soli Ma le parole che ne seguono a volte sono talmente fuori luogo, inappropriate, i… - MauroCapozza : RT @ELENAGORINI2: I fatti sono fatti Spesso parlano da soli Ma le parole che ne seguono a volte sono talmente fuori luogo, inappropriate, i… - MutiLeonilde : RT @ELENAGORINI2: I fatti sono fatti Spesso parlano da soli Ma le parole che ne seguono a volte sono talmente fuori luogo, inappropriate, i… - Bludilisa : RT @ELENAGORINI2: I fatti sono fatti Spesso parlano da soli Ma le parole che ne seguono a volte sono talmente fuori luogo, inappropriate, i… - Annamaria8343 : RT @ELENAGORINI2: I fatti sono fatti Spesso parlano da soli Ma le parole che ne seguono a volte sono talmente fuori luogo, inappropriate, i… -

Persino il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dovuto precisare che ledi Smotrich erano "". Ma a far corrispondere leai fatti c'è un'indagine dell' organizzazione non ...Alcune sue, infatti, sono state considerate dagli utenti sui social ' squallide ' e ''.Perché sul fatto che l'arbitro abbia minacciato il tecnico portoghese non esistono dubbi: le sue, chiaramente interpretabili dal labiale, erano intimidatorie, oltre cheper un'...