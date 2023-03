Parlamento Ue chiede direttiva su reddito minimo (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Parlamento Europeo chiede una nuova legge Ue per modernizzare e rafforzare i regimi nazionali di reddito minimo nei Paesi membri. Oggi a Strasburgo la plenaria ha adottato una risoluzione in cui si osserva che una direttiva dell’Ue su un reddito minimo adeguato renderebbe i regimi di reddito minimo più “accessibili ed efficaci”. Garantirebbe inoltre l’integrazione delle persone oggi assenti dal mercato del lavoro. I Paesi dell’Ue, secondo gli europarlamentari, dovrebbero valutare regolarmente i loro regimi nazionali e aggiornarli se necessario, garantendo un livello adeguato di sostegno che rifletta la soglia nazionale di rischio di povertà, per stabilire una rete di sicurezza sociale che garantisca un tenore di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – IlEuropeouna nuova legge Ue per modernizzare e rafforzare i regimi nazionali dinei Paesi membri. Oggi a Strasburgo la plenaria ha adottato una risoluzione in cui si osserva che unadell’Ue su unadeguato renderebbe i regimi dipiù “accessibili ed efficaci”. Garantirebbe inoltre l’integrazione delle persone oggi assenti dal mercato del lavoro. I Paesi dell’Ue, secondo gli europarlamentari, dovrebbero valutare regolarmente i loro regimi nazionali e aggiornarli se necessario, garantendo un livello adeguato di sostegno che rifletta la soglia nazionale di rischio di povertà, per stabilire una rete di sicurezza sociale che garantisca un tenore di ...

