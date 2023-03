Parlamentare giapponese espulso per assenteismo | è il primo della storia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

Il provvedimento è stato ufficializzato mercoledì, rendendo Yoshikazu Higashitani il primoad essere espulso dal 1951, secondo quanto riportato dai media locali.Il provvedimento è stato ufficializzato mercoledì, rendendo Yoshikazu Higashitani il primoad essere espulso dal 1951, secondo quanto riportato dai media locali. In queste ...Venerdi', Yoon ha in programma di incontrare i membri dell'UnioneCorea - Giappone e ... Martedi' scorso, l'agenzia di stampaKyodo ha riferito che Kishida sta valutando la ...

Il parlamento giapponese ha rimosso un deputato, un celebre youtuber, per assenteismo Il Post

Dalla scorsa estate non si è mai presentato in parlamento, pur percependo un salario di 19 milioni di yen annui (circa 140 mila euro) e vari bonus riservati ai parlamentari. Si tratta dello youtuber g ...Lo Youtuber Yoshikazu Higashitani, dopo essere stato eletto senatore in Giappone, finirà con l'essere espulso dal parlamento per assenteismo.