Parigi e la Francia invase dai rifiuti dopo 9 giorni di sciopero dei netturbini

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Aè emergenza assoluta per i. Lodeicontro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron ha riempito le strade di spazzatura anche a Nantes, Rennes, Havre e molte altre città della. Nella sola Ville Lumière sarebbero 5.600 le tonnellate di immondizia non raccolte. La protesta degli addetti alla nettezza urbana si svolge contro la decisione del Governo che prevede l’innalzamento progressivo dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. Ed è giunta all’ottavo giorno consecutivo. Una fermata della metropolitana diingombra dinon raccolti. Foto Twitter @DeLaFrezeliereInceneritori fermi aTre inceneritori alle porte della capitale, Ivry-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux e Saint-Ouen, resteranno fermi, ...

Le proteste bloccano l'intero paese: in molte città comincia a scarseggiare il carburante. La capitale invasa dai rifiuti dopo il blocco della raccolta. Sono 1,7 milioni i manifestanti scesi oggi in piazza in tutta la Francia in occasione dell'ottava giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni.

