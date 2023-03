Papa Francesco | “Un cristiano arrampicatore non è cristiano | è un pagano puro”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Città del Vaticano – “Nel quadro dell’unità della missione, la diversità di carismi e di ministeri non deve dar luogo, all’interno del corpo ecclesiale, a categorie privilegiate: qui non c’è una promozione, e quando tu concepisci la vita cristiana come una promozione, che quello che è di sopra comanda gli altri perché è riuscito ad arrampicarsi, questo non è cristianesimo. Questo è paganesimo. La vocazione cristiana non è una promozione per andare in su!”. A dirlo è, che questa mattina è tornato in piazza San Pietro per la tradizionale Udienza generale del mercoledì. Il Pontefice, continuando il ciclo di catechesi sulla “passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente”, riflette nuovamente sul senso del Concilio Vaticano II, proponendo un focus sull'”essere apostoli in una Chiesa apostolica”. Di ...