Paola, chi è la dama di Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata, Ivan (Di mercoledì 15 marzo 2023) Anche oggi è tornato il consueto appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Quest’oggi al centro dello studio c’è Paola, una dama del parterre femminile di Uomini e Donne. La donna, che inizialmente, ha intrapreso la conoscenza con Roberto, ora è alla ricerca dell’amore. Ed è sempre più interessata ad Alessandro, un cavaliere che si sta facendo conoscere sempre meglio. Chi è Paola: la dama di Uomini e Donne Paola ha conosciuto meglio Roberto. I due hanno delle cose in comune, una di queste è il nuoto: grande passione dell’uomo che è stato anche campione mondiale. Paola è un’abile nuotatrice e, almeno per ora, sembra gradire la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Anche oggi è tornato il consueto appuntamento con, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Quest’oggi al centro dello studio c’è, unadel parterre femminile di. La donna, che inizialmente, ha intrapreso la conoscenza con Roberto, ora è alla ricerca dell’amore. Ed è sempre più interessata ad Alessandro, un cavaliere che si sta facendo conoscere sempre meglio. Chi è: ladiha conosciuto meglio Roberto. I due hanno delle cose in comune, una di queste è il nuoto: grande passione dell’uomo che è stato anche campione mondiale.è un’abile nuotatrice e, almeno per ora, sembra gradire la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaolaSecondin : RT @PaolaSecondin: Di nuovo in vendita le mie raccolte ebook con tutti i miei romanzi e racconti. Per chi ama leggere digitale. ?? https://t… - IezziSisters : RT @IezziSisters: C'è chi avrebbe voluto essere al posto di Victoria Cabello per limonarsi Paola e Chiara insieme e chi mente...... https:/… - ruffino_paola : RT @LaPrimaManina: Svb, tempesta finanziaria? No problem! Abbiamo chi manda bus carichi di fanciulle disponibili, un altro che non capisce… - ruffino_paola : RT @ilruttosovrano: Meloni dice che non è fortunata, si figuri chi se l'è ritrovata come Presidente del Consiglio. - Consuelo_Paola : RT @maolindas: Atroci sono molti Umani che riescono a distruggere alcuni animali, togliendogli la gioia di vivere che si trasforma in terro… -