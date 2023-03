Panzanella Mediorientale, la ricetta di chef Ferracuti in tv (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 15 marzo in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con la rubrica enograstronomica all’interno della trasmissione Striscia la notizia Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Pierpaolo Ferracuti del ristorante Retroscena a Porto San Giorgio (Fermo). Lo chef propone la ricetta della “Panzanella Mediorientale”, piatto con cui ha vinto il Campionato mondiale di cous cous di San Vito Lo Capo (Trapani) a settembre 2022. Un cous cous di gambero e gazpacho dove acidità e piccantezza sono ben bilanciate, esaltato dalla croccantezza del pane tostato. Classe 1986, di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), figlio d’arte, Pierpaolo cresce nelle ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 15 marzo in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con la rubrica enograstronomica all’interno della trasmissione Striscia la notizia Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Pierpaolodel ristorante Retroscena a Porto San Giorgio (Fermo). Lopropone ladella “”, piatto con cui ha vinto il Campionato mondiale di cous cous di San Vito Lo Capo (Trapani) a settembre 2022. Un cous cous di gambero e gazpacho dove acidità e piccantezza sono ben bilanciate, esaltato dalla croccantezza del pane tostato. Classe 1986, di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), figlio d’arte, Pierpaolo cresce nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Panzanella Mediorientale, la ricetta di chef Ferracuti in tv - identitagolose : Questa sera, andrà in onda una nuova puntata di Capolavori italiani in cucina, la rubrica di @Striscia condotta da… - yesblognews : Domani sera a Striscia la notizia nella rubrica “Capolavori italiani in cucina” va in scena la “Panzanella mediorie… -

Domani sera a Striscia la 'Panzanella mediorientale' di Pierpaolo Ferracuti Lo chef propone la ricetta della "Panzanella Mediorientale", piatto con cui ha vinto il Campionato mondiale di cous cous di San Vito Lo Capo (Trapani) a settembre 2022. Un cous cous di gambero e ... Domani sera a Striscia la 'Panzanella mediorientale' di Pierpaolo Ferracuti Lo chef propone la ricetta della "Panzanella Mediorientale", piatto con cui ha vinto il Campionato mondiale di cous cous di San Vito Lo Capo (Trapani) a settembre 2022. Un cous cous di gambero e ... Lo chef propone la ricetta della "", piatto con cui ha vinto il Campionato mondiale di cous cous di San Vito Lo Capo (Trapani) a settembre 2022. Un cous cous di gambero e ...Lo chef propone la ricetta della "", piatto con cui ha vinto il Campionato mondiale di cous cous di San Vito Lo Capo (Trapani) a settembre 2022. Un cous cous di gambero e ... Questa sera a Striscia, il “panettone con le sue creme” di Simone ... Striscia la notizia Panzanella Mediorientale, la ricetta di chef Ferracuti in tv Lo chef propone la ricetta della “Panzanella Mediorientale”, piatto con cui ha vinto il Campionato mondiale di cous cous di San Vito Lo Capo (Trapani) a settembre 2022. Un cous cous di gambero e ... NELLA RUBRICA “CAPOLAVORI ITALIANI IN CUCINA” LA “PANZANELLA MEDIORIENTALE” DI PIERPAOLO FERRACUTI Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore n ... Lo chef propone la ricetta della “Panzanella Mediorientale”, piatto con cui ha vinto il Campionato mondiale di cous cous di San Vito Lo Capo (Trapani) a settembre 2022. Un cous cous di gambero e ...LA “PANZANELLA MEDIORIENTALE” DI PIERPAOLO FERRACUTI Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore n ...