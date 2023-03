Panucci | «Inter anche fortunata! Una notte non cancella i problemi»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ha ottenuto un pareggio vitale contro il Porto, con un risultato che ha significato l’accesso ai quarti di finale di Champions League (vedi articolo). Queste le parole di Christiana Mediaset dopo la prestazione della squadra di Simone Inzaghi. SOFFERENZA E FORTUNA ? L’ex calciatore Christianha detto la sua al termine di Porto-, in diretta su Mediaset: «L’ha difeso bene, ha saputo soffrire e alla fine è stataun po’ fortunata. Ma ci sta, in uno stadio come questo,avere fortuna. Secondo me però non è cambiato nulla con questa partita. Perché l’nelle partite secche va già di solito meglio. Non ha mai avuto continuità in campionato, ma quando deve soffrire è un’che ha grande ...