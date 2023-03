Panico tra le strade di Napoli, centinaia di tifosi dell’Eintracht in marcia: inseguimento della Polizia (VIDEO) (Di mercoledì 15 marzo 2023) C’era grande timore per l’ordine pubblico a Napoli per i tantissimi tifosi dell’Eintracht Francoforte che hanno invaso la città nella giornata di ieri. Oltre 500 Ultras tedeschi, con infiltrati supporters dell’Atalanta al seguito, sono arrivati in città senza l’intenzione di assistere al match. Ebbene le preoccupazioni sembrano stiano diventando realtà. Proprio in questi minuti, infatti, una gruppo enorme di tifosi ha iniziato a marciare tra le strade di Napoli, in prossimità di Via Carlo Poerio, in zona Chiaia. Sono tantissimi e – a quanto pare – non hanno intenti propriamente amichevoli. La Polizia ha iniziato un inseguimento al gruppo con l’intento di tenerlo radunati e sotto controllo, ma ovviamente i tanti ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) C’era grande timore per l’ordine pubblico aper i tantissimiFrancoforte che hanno invaso la città nella giornata di ieri. Oltre 500 Ultras tedeschi, con infiltrati supporters dell’Atalanta al seguito, sono arrivati in città senza l’intenzione di assistere al match. Ebbene le preoccupazioni sembrano stiano diventando realtà. Proprio in questi minuti, infatti, una gruppo enorme diha iniziato are tra ledi, in prossimità di Via Carlo Poerio, in zona Chiaia. Sono tantissimi e – a quanto pare – non hanno intenti propriamente amichevoli. Laha iniziato unal gruppo con l’intento di tenerlo radunati e sotto controllo, ma ovviamente i tanti ...

