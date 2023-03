Pallone d’Oro del Sudamerica: vince l’ex Fiorentina Pedro (Di mercoledì 15 marzo 2023) Assegnato il premio di miglior calciatore del Sudamerica (‘Rey de America’) per il 2022. Il riconoscimento, assegnato ogni anno dal quotidiano uruguayano ‘El Pais’ sarebbe paragonabile al Pallone d’Oro del Sudamerica, premio al quale possono aspirare soltanto coloro che militano in club della zona Conmebol, o ne facevano parte fino al 31 dicembre dell’anno scorso. Con 68 voti su 218, a vincere è stato Pedro Guilherme, ex oggetto misterioso della Fiorentina e capocannoniere dell’ultima Coppa Libertadores con la maglia del Flamengo. Dietro a lui, sul podio, il compagno di squadra Giorgian de Arrascaeta (uruguayano), per sole quattro preferenze e terzo il vincitore dell’anno scorso Julian Alvarez, che ha preceduto l’ex interista Gabigol, anche lui del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Assegnato il premio di miglior calciatore del(‘Rey de America’) per il 2022. Il riconoscimento, assegnato ogni anno dal quotidiano uruguayano ‘El Pais’ sarebbe paragonabile aldel, premio al quale possono aspirare soltanto coloro che militano in club della zona Conmebol, o ne facevano parte fino al 31 dicembre dell’anno scorso. Con 68 voti su 218, are è statoGuilherme, ex oggetto misterioso dellae capocannoniere dell’ultima Coppa Libertadores con la maglia del Flamengo. Dietro a lui, sul podio, il compagno di squadra Giorgian de Arrascaeta (uruguayano), per sole quattro preferenze e terzo il vincitore dell’anno scorso Julian Alvarez, che ha precedutointerista Gabigol, anche lui del ...

Pallone d'Oro del Sudamerica all'ex viola Pedro In pratica si tratta del Pallone d'oro del Sudamerica, premio al quale possono aspirare soltanto coloro che militano in club della zona Conmebol, o ne facevano parte fino al 31 dicembre dell'anno ...