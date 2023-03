Palermo-Modena | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Per entrambe si tratta di un appuntamento da non fallire se vogliono centrare i playoff.si giocherà venerdì 17 marzo 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Barbera.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero sono reduci da cinque pareggi consecutivi che sono costati l’ottavo posto. Tornare ai tre punti sarà fondamentale per rientrare nuovamente nella lotta playoff, senza dimenticare anche chi sta dietro. I canarini nell’ultimo turno sono tornati alla vittorie riscattando le tre sconfitte consecutive. L’ obiettivo playoff resta difficile, ma l’ottavo posto dista solo tre punti, quindi è obbligatorio provarci. LE...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tifosipalermoit : Più responsabilità dopo l'infortunio del bomber. Contro il Modena andrà a caccia del primo gol perché nella prossim… - LiveSiciliaPA : Palermo, col Modena senza Brunori: Corini si affida a Soleri e Tutino - LiveSicilia : Palermo, col Modena senza Brunori: Corini si affida a Soleri e Tutino - RetweetPalermo : RT @PalermoToday: Scontro Corini-Gorini, l'allenatore del Palermo squalificato per due giornate - PalermoToday : Scontro Corini-Gorini, l'allenatore del Palermo squalificato per due giornate -

sono piazze importanti, ma quella rosanero mi ha dato il ritorno in Serie A da allenatore'. In mezzo alle emozioni, però, Novellino tradisce un pizzico di comprensibile rammarico, ......l'attaccante italo - brasiliano a dover sicuramente saltare la sfida del "Barbera" contro il,... I NUMERI DI BRUNORI Nelle due stagioni alBrunori non aveva finora mai saltato una partita ......45 Fortuna Sittard - FC Twente 0 - 3 20:00 AZ - FC Groningen 1 - 0 21:00 Sparta Rotterdam - Vitesse 3 - 1 CALCIO - SERIE B 14:00 Benevento - Como 0 - 0 14:00 Cittadella -3 - 3 14:00- ...

Modena, verso il Palermo: gialloblu al lavoro, nessun recupero in vista del “Barbera” Mediagol.it

Le possibili soluzioni del tecnico di Bagnolo Mella in virtù dell’infortunio occorso al bomber e capitano rosanero 2' DI LETTURA PALERMO – Per la prima volta da quando è arrivato a Palermo i rosanero ...Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto il report dell’allenamento odierno. È proseguita oggi pomeriggio a Boccadifalco la preparazione del Palermo in vista del match casalingo di v ...