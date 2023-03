Palermo, lite tra ex degenera in rissa, grave un giovane 18enne (Di mercoledì 15 marzo 2023) Palermo, lite tra due ex degenera in rissa, un giovane grave dopo essere stato accoltellato al fianco. Si indaga per tentato omicidio Un chiarimento tra una coppia di ex fidanzati è sfociata in rissa. La vicenda è accaduta a Palermo in via Tommaso Natale la scorsa notte. Dal chiarimento si è passati subito alla lite e alla rissa, dove sono rimaste coinvolte anche altre persone, che avevano accompagnato i due ex fidanzati. Nella rissa, in cui erano coinvolti giovani tra i 18 e 19 anni, sono spuntati anche dei coltelli e uno dei giovani è stato raggiunto da due fendenti ad un fianco. Subito soccorso e trasportato dal personale del 118 (avvertito da qualcuno forse coinvolto nella rissa) ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 marzo 2023)tra due exin, undopo essere stato accoltellato al fianco. Si indaga per tentato omicidio Un chiarimento tra una coppia di ex fidanzati è sfociata in. La vicenda è accaduta ain via Tommaso Natale la scorsa notte. Dal chiarimento si è passati subito allae alla, dove sono rimaste coinvolte anche altre persone, che avevano accompagnato i due ex fidanzati. Nella, in cui erano coinvolti giovani tra i 18 e 19 anni, sono spuntati anche dei coltelli e uno dei giovani è stato raggiunto da due fendenti ad un fianco. Subito soccorso e trasportato dal personale del 118 (avvertito da qualcuno forse coinvolto nella) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Palermo, lite tra ex degenera in rissa, grave un giovane 18enne - lasiciliait : Palermo, il chiarimento per la lite tra due fidanzatini finisce in rissa tra parenti e amici: giovane accoltellato,… - GDS_it : A Palermo un chiarimento fra un ragazzo e il fratello dell'ex fidanzata finisce male. Nella lite salta fuori un col… - live_palermo : ?? Finisce nel sangue la discussione tra un gruppo di giovanissimi: ora c'è un ferito, in gravi condizioni, a Villa… - DrJen39 : @joalex79_ La prima (e per sempre unica) volta che sono stato a Palermo ho assistito a una lite di due persone di c… -