Pago: morto mentre lavorava, conclusa l'autopsia. Domani i funerali di Nicola Mazzella (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPago Vallo Lauro (AV) – Si è svolta nella giornata di oggi l'autopsia sul corpo di Nicola Mazzella. Il 61enne deceduto lo scorso 9 marzo in seguito ad una caduta da un camion della nettezza urbana nel comune di Pago Vallo Lauro. L'incarico è stato conferito alla dottoressa Carmen Sementa. Alle 14 è iniziato l'accertamento peritale irripetibile per stabilire con certezza le cause del decesso di Mazzella. Entro novanta giorni si avrà l'esito degli accertamenti. La salma nel frattempo è stata liberata, Domani i funerali presso la chiesa Santissima Addolorata di Pago Vallo Lauro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

