Pagliarone all’Asta | Giordano pronto a chiedere l’interrogatorio

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (AV) – Costantino, sindaco di Monteforte Irpino chiederà di essere ascoltato dai pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia di Napoli. E non solo.chiederà anche di far ascoltare alcuni testimoni, dopo la denuncia presentata nei confronti del suo ex socio Gennaro Pascarella., difeso del legale Gerardo Di Martino, entro il prossimo 20 marzo chiederà di essere ascoltato dopo l’avviso di garanzia ricevuto nei giorni scorsi. Dopo la chiusura delle indagini, oltre al sindaco di Monteforte sono indagate altre tre persone. La direzione distrettuale ha contestato ai quattro direzione distrettuale antimafia di Napoli – a vario titolo – vengono contestati i reati di turbativa d’asta, estorsione aggravata e agevolazione dell’associazione a ...