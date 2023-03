“Pagate i danni!”. La Lega insorge contro il governo tedesco dopo gli scontri (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le immagini degli scontri a Napoli stanno facendo il giro dei social. Mentre i tifosi dell'Eintracht Francoforte, in Campania per il match di stasera al Maradona nonostante il divieto di vendita dei biglietti, hanno lasciato piazza del Gesù a bordo dei bus dell'Anm, scortati da mezzi blindati, dopo gli scontri con le forze dell'ordine. Il centro storico di Napoli, nelle ultime ore, è stato il teatro della guerriglia scatenata dai sostenitori della squadra tedesca arrivati al termine di un lungo corteo che ha attraversato il lungomare. A Calata Trinità Maggiore momenti di tensione con lancio di oggetti, anche di alcuni bidoni della raccolta differenziata, da parte dei tifosi contro le forze dell'ordine dispiegate per evitare contatti con i gruppi ultras partenopei. Incendiata un'auto della polizia, distrutti tavolini ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le immagini deglia Napoli stanno facendo il giro dei social. Mentre i tifosi dell'Eintracht Francoforte, in Campania per il match di stasera al Maradona nonostante il divieto di vendita dei biglietti, hanno lasciato piazza del Gesù a bordo dei bus dell'Anm, scortati da mezzi blindati,glicon le forze dell'ordine. Il centro storico di Napoli, nelle ultime ore, è stato il teatro della guerriglia scatenata dai sostenitori della squadra tedesca arrivati al termine di un lungo corteo che ha attraversato il lungomare. A Calata Trinità Maggiore momenti di tensione con lancio di oggetti, anche di alcuni bidoni della raccolta differenziata, da parte dei tifosile forze dell'ordine dispiegate per evitare contatti con i gruppi ultras partenopei. Incendiata un'auto della polizia, distrutti tavolini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cristian161070 : @CalcioFinanza Ora pagate voi i danni pagliaccio - Smile_Giulia23 : RT @EnCa7878: @Eintracht Vergognatevi, bestie! E adesso pagate i danni, animali! #NapoliEintracht - EnCa7878 : @Eintracht Vergognatevi, bestie! E adesso pagate i danni, animali! #NapoliEintracht - Cristian161070 : @UEFAcom premetto che non sono né di napoli né napoletano di fede,ma ora i danni in città li pagate voi visto che i… - fabluenaples : @Eintracht vergognatevi per i vostri fans. Siete sempre e solo barbari incivili. Noi siamo il Paese della cultura.… -

Operazione "Sblocca Cantieri", Isolkappa acquisisce i crediti incagliati ... le forniture potranno essere pagate interamente con i crediti fiscali senza nessun anticipo, zero ...contributo " conclude Rinaldi " sicuramente replicabile da altri attori al fine di limitare i danni ... Sblocca cantieri, Isolkappa stanzia 2 milioni di euro per acquisire i crediti Superbonus e Bonus facciate 2023 ... le forniture potranno essere pagate interamente con i crediti fiscali senza nessun anticipo, zero ...contributo " conclude Rinaldi " sicuramente replicabile da altri attori al fine di limitare i danni ... Taggia: anziano raggirato, gli indagati respingono le accuse: si torna in aula ad aprile ...sarebbe stato fatto credere di poter ottenere oltre mezzo milione di euro per un falso risarcimento danni attraverso un avvocato 'inesistente'. Risarcimento che sarebbe stato versato una volta pagate ... ... le forniture potranno essereinteramente con i crediti fiscali senza nessun anticipo, zero ...contributo " conclude Rinaldi " sicuramente replicabile da altri attori al fine di limitare i...... le forniture potranno essereinteramente con i crediti fiscali senza nessun anticipo, zero ...contributo " conclude Rinaldi " sicuramente replicabile da altri attori al fine di limitare i......sarebbe stato fatto credere di poter ottenere oltre mezzo milione di euro per un falso risarcimentoattraverso un avvocato 'inesistente'. Risarcimento che sarebbe stato versato una volta... Indennizzi ad allevatori per danni da predazione, pagate 385 ... Toscana Notizie Indennizzi agli allevatori per danni da predazione Si sono concluse in questi giorni le operazioni di pagamento dei danni subito dagli allevatori toscani a causa dei predatori negli anni 2021 e 2022. Sono 385 le aziende rimborsate (186 nel 2021 e 199 ... Si sono concluse in questi giorni le operazioni di pagamento dei danni subito dagli allevatori toscani a causa dei predatori negli anni 2021 e 2022. Sono 385 le aziende rimborsate (186 nel 2021 e 199 ...