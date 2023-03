Padova | incendio in una palazzina | evacuati 7 appartamenti | c’è un ferito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodipadova : Incendio a Due Carrare: a fuoco due appartamenti, condominio evacuato - Gazzettino : Due Carrare, scoppia un incendio all'alba: fiamme nell'appartamento, ferito l'inquilino - barbara_cocco : RT @vigilidelfuoco: #Padova, esplosione al 3º piano di un palazzo, soccorse 9 persone ferite, tra cui 3 bambini, ed evacuati tutti i reside… - Gazzettino : Padova. Esplode la bombola del gas e scoppia l'incendio: dieci famiglie ancora sfollate - telenordest : PADOVA | INCENDIO ALLA PALAZZINA: STABILE INAGIBILE, GLI SFOLLATI IN CERCA DI UNA CASA -

Un incendio scoppiato intorno alle 5 di mercoledì 15 marzo ha avvolto nelle fiamme un condominio di sette appartamenti, evacuato immediatamente. Un uomo è rimasto ustionato. L'intero stabile, composto da sette appartamenti, è stato evacuato. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 11 in corso Stati Uniti, a Padova per spegnere l'incendio di un autocarro, adibito al trasporto vestiario. Fiamme innescate probabilmente a seguito del surriscaldamento dei freni.

Incendio Padova oggi, evacuati 7 appartamenti: un ferito Tag24

Non era ancora spuntata l’alba, quando le fiamme hanno avvolto un condominio in via Galilei a Due Carrare, in provincia di Padova. Come riporta Ansa, l’incendio è scoppiato alle 5 di mattina ...PADOVA - Intervento dei vigili del fuoco dalle 5 di stamattina per l’incendio in un appartamento di una palazzina di due piani in via Galilei, a Due Carrare (PD): lievemente ustionato un uomo.