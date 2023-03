(Di mercoledì 15 marzo 2023)– A partire dal 20 marzo prenderanno avvio idied ammodernamento presso ildell’, previsti dal DL34/DGR 671/2020 nell’ambito del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-2019. I, della durata stimata di 80 giorni, procederanno per fasi al fine di garantire l’assistenza sanitaria non differibile. La Asl Roma 6 ha previsto un coordinamento delle attività teso a garantire la continuità dei servizi in concorso con gli altri presidi sanitari. Al fine di evitare il sovraffollamento, e consentire aldi gestire le emergenze/urgenze, la Cittadinanza tutta è invitata ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Ospedale Riuniti Anzio-Nettuno, lavori di ristrutturazione al Pronto Soccorso: i tempi - angelo_perfetti : Ospedale Riuniti Anzio-Nettuno, lavori di ristrutturazione al Pronto Soccorso: i tempi - AslRoma6 : #ospedale Riuniti di #anzio #nettuno Avvio lavori #pronto_soccorso Leggi il comunicato stampa ??… - cronacaeugubina : Ex Ospedale: nel 2025 sarà ultimata la Casa di Comunità con tutti i servizi territoriali riuniti - NuovoSud : Ospedale di Giarre, domani riuniti i presidenti del Consigli del Distretto -

