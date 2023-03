Osimhen e Kvara sono gli unici attaccanti in Europa a non aver accusato l’effetto Mondiale (Gazzetta) (Di mercoledì 15 marzo 2023) All’andata l’allenatore dell’Eintracht aveva cercato di bloccare Lobotka per impedire al Napoli di giocare, ma non ci è riuscito. Stasera proverà a fare lo stesso con Kvara e Osimhen, i due inarrestabili del Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport. Gli unici due attaccanti che non hanno minimamente risentito dell’effetto Mondiale. sono devastanti da agosto, da quando è iniziato il campionato. Finora nessuno è stato in grado di fermarli. Ci riuscirà Glasner? “Quasi tutti i big stanno soffrendo il default del Qatar: Benzema polemico, Neymar ko, De Bruyne sottotono, Kane frenato dal Tottenham, Messi irriconoscibile… Kvara e Osimhen sono devastanti da agosto, hanno accusato qualche ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 marzo 2023) All’andata l’allenatore dell’Eintracht aveva cercato di bloccare Lobotka per impedire al Napoli di giocare, ma non ci è riuscito. Stasera proverà a fare lo stesso con, i due inarrestabili del Napoli, scrive ladello Sport. Glidueche non hanno minimamente risentito deldevastanti da agosto, da quando è iniziato il campionato. Finora nessuno è stato in grado di fermarli. Ci riuscirà Glasner? “Quasi tutti i big stanno soffrendo il default del Qatar: Benzema polemico, Neymar ko, De Bruyne sottotono, Kane frenato dal Tottenham, Messi irriconoscibile…devastanti da agosto, hannoqualche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, m… - napolista : #Osimhen e #Kvara sono gli unici attaccanti in Europa a non aver accusato l’effetto Mondiale (Gazzetta) La coppia… - tuttonapoli : Gazzetta - Se Glasner ferma Kvara e Osimhen può candidarsi al Nobel - Cucciolina96251 : RT @Torrenapoli1: Cosa è cambiato rispetto all’anno scorso nel Napoli? - lo schema di gioco che esalta Lobo e si addice ai nostri centrocam… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - L'ex azzurro Petagna: 'Non sono sorpreso della stagione del Napoli, potevamo vincere anche l'anno scorso, Kvara… -