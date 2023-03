Osimhen è il primo giocatore del Napoli a segnare andata e ritorno in Champions (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo il 2 a 0 rifilato ai tedeschi nella gara di andata, il Napoli sta battendo l’Enitracht anche al Maradona grazie a due gol di Victor Osimhen. Prima al 47? Lobotka dà palla con l’esterno a Politano sulla destra. Spiovente morbido, Osimhen prende l’ascensore e incorna sul palo lontano, senza dare scampo a Trapp. Poi il Napoli raddoppia al 53? dopo un’azione straordinaria. Kvaratskhelia scucchiaia in area per Politano, che premia la sovrapposizione di Di Lorenzo: cross basso perfetto, Osimhen sul secondo palo deve solo spingere in fondo al sacco. Con questi due gol Victor Osimhen è il primo giocatore del Napoli a segnare in entrambe le gare di una fase a eliminazione diretta di Coppa dei ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo il 2 a 0 rifilato ai tedeschi nella gara di, ilsta battendo l’Enitracht anche al Maradona grazie a due gol di Victor. Prima al 47? Lobotka dà palla con l’esterno a Politano sulla destra. Spiovente morbido,prende l’ascensore e incorna sul palo lontano, senza dare scampo a Trapp. Poi ilraddoppia al 53? dopo un’azione straordinaria. Kvaratskhelia scucchiaia in area per Politano, che premia la sovrapposizione di Di Lorenzo: cross basso perfetto,sul secondo palo deve solo spingere in fondo al sacco. Con questi due gol Victorè ildelin entrambe le gare di una fase a eliminazione diretta di Coppa dei ...

