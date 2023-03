Oroscopo Paolo Fox Giovedì 16 Marzo 2023: Cancro polemico (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Marzo 16 2023 Ariete Non sottovalutate i nuovi incontri d’amore perché potrebbero riservare tante belle sorprese. Sul lavoro la giornata è interessante, soprattutto per chi ha iniziato un nuovo progetto. Potete portarlo avanti con entusiasmo e ottimi risultati. Toro La luna torna favorevole e illumina il cielo dell’amore. Approfittatene! Per quanto riguarda il lavoro questo è un periodo dove ci si può mettere in gioco in cose nuove. Gemelli Attenzione in amore perché la tenuta della vostra relazione potrebbe essere messa alla prova dalle stelle. Sul lavoro, invece, si può discutere del futuro ma le decisioni importanti vanno rimandate. Cancro Attenzione alle polemiche in amore che potrebbero nascere in questa giornata. Sul lavoro potrebbero ... Leggi su zon (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’diFox per oggi,16Ariete Non sottovalutate i nuovi incontri d’amore perché potrebbero riservare tante belle sorprese. Sul lavoro la giornata è interessante, soprattutto per chi ha iniziato un nuovo progetto. Potete portarlo avanti con entusiasmo e ottimi risultati. Toro La luna torna favorevole e illumina il cielo dell’amore. Approfittatene! Per quanto riguarda il lavoro questo è un periodo dove ci si può mettere in gioco in cose nuove. Gemelli Attenzione in amore perché la tenuta della vostra relazione potrebbe essere messa alla prova dalle stelle. Sul lavoro, invece, si può discutere del futuro ma le decisioni importanti vanno rimandate.Attenzione alle polemiche in amore che potrebbero nascere in questa giornata. Sul lavoro potrebbero ...

