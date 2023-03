Oroscopo Branko oggi | le previsioni amore e lavoro segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 marzo 2023)15 marzo 2023.è mercoledì 15 marzo e la settimana è giunta a metà, tra ile vari impegni. Quali saranno i segni più fortunati ine sul? E invece quelli meno fortunati? Non ci resta che scoprire il tutto con ledell’amato astrologodel giorno15 marzo 2023: Ariete, Toro e GemelliAriete: il nostro consiglio è quello di evitare momenti di scontro e tensione, soprattutto nel pomeriggio. In questo periodo ti senti messo da parte e quando sei arrabbiato sarebbe meglio non caricarti di tensioni inutili. Grazie a Giove nel ...