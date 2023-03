Oroscopo 15 marzo 2023 (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’atmosfera può essere particolarmente romantica quando la Luna in Sagittario si congiunge con Venere in Ariete alle 4:50 del mattino. L’attenzione si sposta sulle nostre responsabilità quando la Luna entra in Capricorno alle 14.06. La Luna si connette con Saturno in Pesci alle 15:41, il che ci porta a fare progetti per il futuro. Il Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’atmosfera può essere particolarmente romantica quando la Luna in Sagittario si congiunge con Venere in Ariete alle 4:50 del mattino. L’attenzione si sposta sulle nostre responsabilità quando la Luna entra in Capricorno alle 14.06. La Luna si connette con Saturno in Pesci alle 15:41, il che ci porta a fare progetti per il futuro. Il

