Oriana finalista con i bot? Nuove ombre sulla Marzoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Oriana Marzoli, dopo un agguerrito televoto, è riuscita a conquistare il titolo di prima finalista del Grande Fratello Vip 7. È stato un traguardo importante che, oltre a darle la possibilità di arrivare all'ultima puntata senza doversi preoccupare delle nomination, le ha permesso anche di capire quanto il pubblico sia affezionato a lei. Nelle ultime ore, però, sui social network è scoppiato un polverone senza fine. In particolare, l'attenzione degli utenti è stata catturata da un video che accuserebbe i fan della modella venezuelana di aver comprato i voti necessari per raggiungere l'obiettivo. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell'ultima puntata GF Vip 7, caos per i presunti voti comprati: le chat su Telegram Dietro a programmi come il GF Vip 7, ci sono delle regole molto severe. ...

