Ordine: «Tifosi Inter a Porto e devasto a Napoli, Ceferin che dice?» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ordine sbotta contro il presidente della Uefa Ceferin. Il giornalista cita la drammatica situazione dei Tifosi Interisti ieri a Porto e il terribile assedio tedesco oggi a Napoli L'ATTACCO ? Ieri la drammatica situazione di migliaia di Tifosi dell'Inter a Porto (vedi testimonianza diretta), oggi le scene di devasto dei Tifosi dell'Eintracht Francoforte a Napoli. Franco Ordine si scaglia contro il presidente della Uefa Alexander Ceferin: «Cosa dice il presidente dell'UEFA Ceferin sulle scene da devastazione provocata dagli ultrà tedeschi? È intollerabile che non abbia ancora fatto dichiarazioni sull'episodio di ...

