"Ora vedrà...". Schlein, frase rubata: la minaccia a Meloni prima dell'aula (Di mercoledì 15 marzo 2023) Elly Schlein sfida già Giorgia Meloni. Lo scontro in aula per il question time tra il premier i gruppi parlamentari si accende ancor prima di cominciare. Infatti c'è attesa per il primo duello tra il premier e la leader del Pd che per la prima volta si trovano l'una di fronte all'altra in aula sui temi all'ordine del giorno. Ma l'approccio che Elly Schlein ha a pochi minuti dal suo intervento in aula è guerrigliero, in pieno stile dem che negli ultimi tempi ha cercato di processare il governo a colpi di accuse e di frasi cariche d'odio. E così, secondo quanto riporta Maria Teresa Meli sul Corriere, pochi minuti prima di entrare in Parlamento, la Schlein si è fermata a parlare con un gruppetto di parlamentari dem e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ellysfida già Giorgia. Lo scontro inper il question time tra il premier i gruppi parlamentari si accende ancordi cominciare. Infatti c'è attesa per il primo duello tra il premier e la leader del Pd che per lavolta si trovano l'una di fronte all'altra insui temi all'ordine del giorno. Ma l'approccio che Ellyha a pochi minuti dal suo intervento inè guerrigliero, in pieno stile dem che negli ultimi tempi ha cercato di processare il governo a colpi di accuse e di frasi cariche d'odio. E così, secondo quanto riporta Maria Teresa Meli sul Corriere, pochi minutidi entrare in Parlamento, lasi è fermata a parlare con un gruppetto di parlamentari dem e ...

