OnlyFans e il mito dei soldi facili

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Che sulla piattaforma usata per condividere contenuti erotici si facciano guadagni strepitosi, è una mezza bufala. Lo dicono i numeri: soltanto il 10 per cento di chi offre video porta a casa mille euro al mese. In realtà, gran parte dei «creator» fallisce. Ci si iscrive acon l’idea di cambiare la propria vita. Ci si ritrova senza un quattrino, additate in salumeria». Scherza così Elisa T., 23 anni, che si definisce «maggiorata per benedizione del chirurgo». Lei, napoletana di periferia con il sogno di un appartamento al Vomero, con i suoi 93 follower guadagna poco meno di mille euro al mese. «Sì, lo so, è pochissimo ma mi sono appena iscritta» spiega, come a scusarsi. «E poi» ammette «non è per niente facile come pensavo. Ero convinta bastasse postare foto senza veli per essere seppellite dai». A spiegare il meccanismo e l’arte che si ...