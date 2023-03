Onana miracoloso nella notte di Porto! L’Inter ha il suo nuovo eroe – CdS

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Andréchiude la saracinesca delcon alcune parate miracolose e diventa l’di Porto. Decisivo tra i pali, secondo il Corriere dello Sport porta calma e sicurezza.passa il turno di Champions League nel doppio confronto con il Porto. Tra i protagonisti principali delle due sfide c’è sicuramente André, decisivo ieri come all’andata. Para tutto quel poco o tanto che c’è da parare anche in territorio straniero, spargendo davanti alla sua porta calma e sicurezza. Pure a Porto c’è la celebrazione della parata miracolosa, proprio nel finalissimo, al 95’, con deviazione sul palo. Secentra l’obiettivo, lo deve principalmente al suo...

... Taremi copisce di testa a botta sicura a pochi metri dal portiere nerazzurro , la palla corre veloce verso l'angolino alla sua destra, ma il colpo di reni èriesce a deviare la ...Commenta per primo PORTO - INTER 0 - 09: Prima devia il gran tiro di Uribe, poi è attento sul tentativo di Eustaquio. Si distende e ...sul palo il tentativo di Taremi è addirittura. ...Dumfries si riscatta nel finale,salva tutto con una parata da gigante. Porto protagonista di ...Dimarco al tramonto del primo tempo sulla splendida giocata dei Dragoni che libera ...

André Onana è un grande portiere ... Se il tutto si somma agli interventi miracolosi dell’andata, ecco che in questa qualificazione ai quarti di finale c’è un sigillo camerunese. L’Inter a costo zero ...Ai nerazzurri di Inzaghi, in virtù dell'1-0 del Meazza firmato Lukaku, basta lo 0-0 del Do Dragao per volare ai quarti di finale di Champions League (di Federico Masini) ...