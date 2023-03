Onana, l’Inter ha un super portiere: primo in un dato della Champions League (Di mercoledì 15 marzo 2023) André Onana si è dimostrato un vero portiere da Inter, mettendoci le sue mani anche nel doppio confronto con il Porto. Tanto è passato dalle sue parate, non solo agli ottavi di finale ma anche nel resto del percorso europeo nerazzurro. Come dimostra il dato delle parate in Champions League. PROVVIDENZIALE – l’Inter ha un super portiere. Si tratta di André Onana, che si è rivelato provvidenziale nel doppio confronto con il Porto. Sia all’andata, evitando a inizio ripresa ai lusitani di andare in vantaggio, sia al ritorno. Soprattutto con l’Intervento in pieno recupero che ha deviato la conclusione ravvicinata di Taremi sul palo. Regalando di fatto la qualificazione ai quarti di finale all’Inter. Una ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Andrési è dimostrato un veroda Inter, mettendoci le sue mani anche nel doppio confronto con il Porto. Tanto è passato dalle sue parate, non solo agli ottavi di finale ma anche nel resto del percorso europeo nerazzurro. Come dimostra ildelle parate in. PROVVIDENZIALE –ha un. Si tratta di André, che si è rivelato provvidenziale nel doppio confronto con il Porto. Sia all’andata, evitando a inizio ripresa ai lusitani di andare in vantaggio, sia al ritorno. Soprattutto convento in pieno recupero che ha deviato la conclusione ravvicinata di Taremi sul palo. Regalando di fatto la qualificazione ai quarti di finale al. Una ...

