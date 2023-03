Onana fa il Maignan | Inzaghi e i suoi sei difensori mandano l’Inter in paradiso 10 anni dopo | Champions League

(Di mercoledì 15 marzo 2023) 2023-03-15 00:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Una settimanail Milan è promossa anche. Dallo 0-0 dei rossoneri in casa del Tottenham all’identico 0-0 dei nerazzurri in casa del Porto, la storia si ripete e così Milano, a diciassettedi distanza dall’ultima volta nel 2006, torna a essere l’unica città ad avere due squadre nei quarti di finale di. Giusto, giustissimo, così, perché gli uomini di, come quelli di Pioli, hanno il merito di capitalizzare il gol di vantaggio dell’andata, grazie alle parate di, già decisivo a San Siro, migliore in campo a Oporto comelo era stato a Londra. E’ il portiere nerazzurro, infatti, a deviare sul palo l’ultimo disperato tentativo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleDino3 : @theboss_1908 @tuttosport Strano che già a sud di Carmagnola non lo legga più nessuno sto giornale. C siamo qualifi… - infoitsport : Onana fa il Maignan, Inzaghi e i suoi sei difensori mandano l'Inter e Milano in paradiso 17 anni dopo - PaolaRgnm : RT @Zincoritorna: Trevisani ha il coraggio di mettere Onana e Maignan nella stessa frase dopo un gol salvato sulla linea, un palo e un trav… - mr_kubra : Interisti che pensano ancora che Maignan sia piu forte di #Onana...si vede che non lo conoscete proprio! e di calcio... capire ben poco eh - salvatoreniggez : RT @ohhrikiii: onana ha fatto 10 miracoli tra le due partite, però maignan fa il salto di 2 metri sui tiri centrali per fare la posa plasti… -

COSA SAREBBE DIVENTATOSE NON AVESSE FATTO IL PORTIERE - 'Nella vita Poliziotto, perché mi ...- 'Sì, qualche anno fa nel 2017 avevo detto che i portieri neri dovevano lavorare il doppio ...E il rivale rossonero"Con lui ho un bellissimo rapporto. Sono molto felice che ci sia lui a Milano con me. Chi è più forte Non lo so. Ma nella mia testa forse lo so", concludeE il rivale rossonero'Con lui ho un bellissimo rapporto. Sono molto felice che ci sia lui a Milano con me. Chi è più forte Non lo so. Ma nella mia testa forse lo so' , conclude

Una settimana dopo il Milan è promossa anche l'Inter. Dallo 0-0 dei rossoneri in casa del Tottenham all'identico 0-0 dei nerazzurri in casa del Porto, la storia si ripete e così ...