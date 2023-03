Oms Europa | ‘stop marketing snack malsani | proteggere bimbi’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Giro di vite sue bibite malsane. A proporlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’, che ricorda le nuove linee guida dell’agenzia Onu mirate ai bambini dalche promuove cibi e bevande analcoliche non salutari. Il documento offre una serie di criteri nutrizionali per raggiungere l’obiettivo. Il profilo indicato dall’Oms(Nutrient Profile Model, Npm) consente la classificazione dei prodotti alimentari per determinare se sono sufficientemente sani da essere pubblicizzati ai più piccoli. Una sorta di bussola per puntare su scelte alleate della salute ed evitare quelle cattive. A preoccupare le autorità sanitarie sono i numeri, ricordati oggi: le diete malsane sono una delle principali cause di morbilità e mortalità nella regione ...