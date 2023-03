Omicidio Cerciello, Cassazione annulla condanne per Elder e Hjorth: appello bis (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – appello bis per Gabriel Natale Hjorth per il concorso nell’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma mentre per Finnegan Lee Elder per le sole aggravanti e per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. E’ quanto hanno deciso i giudici della prima sezione penale della Cassazione che hanno annullato con rinvio a una nuova sezione della Corte d’appello di Roma la sentenza che aveva condannato a 24 anni Elder e a 22 Hjorth. La procura generale aveva chiesto invece la conferma delle condanne. Il carabiniere Cerciello “era disarmato e dopo essersi identificato è stato ucciso con 11 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) –bis per Gabriel Nataleper il concorso nell’del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma mentre per Finnegan Leeper le sole aggravanti e per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. E’ quanto hanno deciso i giudici della prima sezione penale dellache hannoto con rinvio a una nuova sezione della Corte d’di Roma la sentenza che aveva condannato a 24 annie a 22. La procura generale aveva chiesto invece la conferma delle. Il carabiniere“era disarmato e dopo essersi identificato è stato ucciso con 11 ...

