Occhi Lucidi, il nuovo disco di Dr. Sayn (Di mercoledì 15 marzo 2023) , realizzato chiamando 6 artisti emergenti del panorama italiano. Sarà disponibile dal 31 marzo 2023. Chi è Dr. Sayn e di cosa parla l’album Dr. Sayn è un emergente produttore musicale siciliano, e il 31 marzo uscirà il suo primo album intitolato Occhi Lucidi. Si tratta di un EP che include sei artisti sotto la direzione di un solo produttore, creando così un progetto musicale ambizioso e profondo. L’album esplora il tema delle relazioni tossiche tra i giovani e presenta diversi contrasti di sensazioni nelle varie canzoni. Dr. Sayn ha scelto di collaborare con sei artisti italiani emergenti, sia underground che non, per realizzare questo progetto musicale. La tracklist dell’album comprende cinque brani in cui emerge il tocco unico del produttore siciliano classe 1998. La lista degli artisti ... Leggi su atomheartmagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) , realizzato chiamando 6 artisti emergenti del panorama italiano. Sarà disponibile dal 31 marzo 2023. Chi è Dr.e di cosa parla l’album Dr.è un emergente produttore musicale siciliano, e il 31 marzo uscirà il suo primo album intitolato. Si tratta di un EP che include sei artisti sotto la direzione di un solo produttore, creando così un progetto musicale ambizioso e profondo. L’album esplora il tema delle relazioni tossiche tra i giovani e presenta diversi contrasti di sensazioni nelle varie canzoni. Dr.ha scelto di collaborare con sei artisti italiani emergenti, sia underground che non, per realizzare questo progetto musicale. La tracklist dell’album comprende cinque brani in cui emerge il tocco unico del produttore siciliano classe 1998. La lista degli artisti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thelast_vale : Mi sono venuti gli occhi lucidi. Complimenti al signore per aver reso così bene in poche parole l’essenza di Niccolò - ekmydrug : RT @WhyckieQueenie: @Verusca34904548 ma gli occhi lucidi sbrilluccicosi di ugur nel videomessaggio a melike? #terraamara adoro - WhyckieQueenie : @Verusca34904548 ma gli occhi lucidi sbrilluccicosi di ugur nel videomessaggio a melike? #terraamara adoro - jjkosmos97 : vi rendete conto? fourth era in lacrime stava singhiozzando, ha visto gem con gli occhi lucidi e poi ha cominciato… - MaryrousT : @surgelatu Lo so anch’io, in televisione anche se li viene da piangere e la vedi con gli occhi lucidi cerca sempre di non darlo a vedere. -