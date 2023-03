Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : NXT: Wes Lee difenderà il titolo nordamericano a WWE NXT Stand & Deliver -

I risultati diVengeance DayNorth American Championship:Lee batte Dijak Il match di apertura della serata è stato un vero e proprio "showcase" di adrenalina e doti atletiche. Dijak, che ...Riusciranno a coesistere o il team imploderàNorth American Championship:Lee (C) vs Dijak Lasciata alle spalle l'esperienza discutibile nei panni di T - Bar della RETRIBUTION, Djak è ...I risultati diVengeance DayNorth American Championship:Lee batte Dijak Il match di apertura della serata è stato un vero e proprio "showcase" di adrenalina e doti atletiche. Dijak, che ...

NXT: Wes Lee difenderà il titolo nordamericano a WWE NXT Stand & Deliver Zona Wrestling

Wes Lee vuole una sfida e l’avrà a NXT Stand & Deliver. Nelle ultime settimane, Lee ha lanciato open challenge per l’NXT North American Championship. Questi incontri hanno messo alla prova il campione ...Also, Kit Wilson and Elton Prince, Pretty Deadly will be hosting the event. They came up with this idea after coming up short against Gallus in their attempt to become the WWE NXT ...