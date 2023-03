NXT 14 03 2023 Home invasion

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Bentornati lettori di Zona Wrestling al consueto report di NXT, la puntata ci offrirà sicuramente diversi spunti interessanti dato che a Roadblock ci sono stati diversi incroci che sicuramente si porteranno avanti fino a Stand & Deliver. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci immediatamente nello show. PROMO: Fa il suo ingresso Johnny Gargano e il pubblico lo accoglie alla grande, Johnny Wrestling ringrazia e ricambia l’affetto della gente e senza troppi giri di parole parla del perché è ad NXT. Gargano non ha dimenticato di certo l’attacco di Waller durante la sua ultima apparizione allo show e quindi è ben felice di poter finalmente terminare la storia. Soprattutto vuole capire se Waller potrà diventare un pezzo pregiato per lo show o se sprecherà la sua opportunità. Gargano però si interrompe perché Vic Joseph lo informa che Waller non è qui, ma bensì si sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo nell'ultima puntata di #WWENXT #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Match titolati, ritorni e molto altro a #WWENXT #TSOW // #TSOS - FlashAlert_me : $NXT [15s. delayed]: Issued Press Release on March 14, 10:56:00: Lo sviluppatore europeo di energia rinnovabile IbV… - FlashAlert_me : $NXT [15s. delayed]: Issued Press Release on March 14, 10:56:00: Lo sviluppatore europeo di energia rinnovabile IbV… - puntedi100 : ?? Nuovo Podcast! 'Wrestling Cafè - Lunedì 13/03/2023' su @Spreaker #aew #dynamite #nxt #nxtroadblock2023 #rampage… -

(NASDAQ:) si è assicurata un nuovo contratto in Europa relativo a NX Horizon - XTR (XTR), il ... con la produzione che dovrebbe prendere il via nel mese di ottobre. Forti di una posizione ...... Enzo Siragusa, Cuartero, Rich, Cassy, Toman e S. A. M. LOLLINO Lorenzo Gianeri in arte Lollino ...//www.eventbrite.it/e/biglietti - luovo - open - air - club - party - pasqua - pasquetta -- ...(NASDAQ:) secured a new deal in Europe for its terrain - following solar tracker NX Horizon - ...year power purchase agreement (PPA) with Google and is expected to begin production October of. ...

NXT Women's Title sarà difeso in un Ladder Match a Stand and ... The Shield Of Wrestling

Peacock also will be the streaming broadcast for both practices and qualifying and Indy NXT races. (Click here for information on how to sign up for Peacock.) COMMAND TO START ENGINES: 12:23 p.m. ET ...Nel corso dell’ultimo episodio di NXT abbiamo assistito ad un promo di Ilja Dragunov, l’ex NXT UK Champion è stato poi interrotto da JD McDonagh ed il tutto ha portato all’ufficialità del match di ...