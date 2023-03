Nuovi strumenti per combattere la contraffazione online

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Una campagna di informazione sui social, Facebook e Instagram, sensibilizzare i cittadini sui rischi connessi ai prodotti contraffatti e sull’importanza di proteggere anchei diritti di proprietà intellettuale delle imprese in Italia. Questa è l’iniziativa di formazione sulla proprietà intellettualeche ha lanciato Binario F, a cui ha aderito anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Il Ministero delle Imprese e del Made Italy – commenta Amedeo Teti, Direttore generale per la tutela della proprietà industriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – è impegnato nel contrasto dellae dell’Italian Sounding anche attraverso il sostegno di iniziative che veicolino il messaggio dei danni legati al fenomeno, soprattutto verso le nuove generazioni. I dati in nostro possesso dimostrano come i ...