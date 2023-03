Nuove minacce a Giorgia Meloni, questa volta apparse su un cavalcavia (Di mercoledì 15 marzo 2023) di Riccione. Condanna di Fratelli d’Italia Nuove minacce nei confronti della premier Giorgia Meloni sono apparse su un cavalcavia di Riccione, in Emilia-Romagna. A denunciare l’episodio è stata la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo. La minaccia dice “Meloni Appesa” e sarebbe scritta con inchiostro rosso. Sulla vicenda sta indagando la Digos. Beatriz Colombo ha scritto su Facebook: “Sul cavalcavia di Via Veneto, a Riccione, è comparsa l’ennesima scritta contro la Premier Meloni. Da qualche mese, ormai, siamo nel mirino di vandali, anarchici, mafiosi e terroristi e il clima di odio e violenza, che con queste scritte stanno fomentando, non é più accettabile. Chiedo all’amministrazione locale un’immediata cancellazione di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) di Riccione. Condanna di Fratelli d’Italianei confronti della premiersonosu undi Riccione, in Emilia-Romagna. A denunciare l’episodio è stata la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo. La minaccia dice “Appesa” e sarebbe scritta con inchiostro rosso. Sulla vicenda sta indagando la Digos. Beatriz Colombo ha scritto su Facebook: “Suldi Via Veneto, a Riccione, è comparsa l’ennesima scritta contro la Premier. Da qualche mese, ormai, siamo nel mirino di vandali, anarchici, mafiosi e terroristi e il clima di odio e violenza, che con queste scritte stanno fomentando, non é più accettabile. Chiedo all’amministrazione locale un’immediata cancellazione di ...

